Especialista revela como montar um “currículo nota 10” e se destacar no mercado de trabalho

Durante participação no Portal 6 Ao Vivo, Marilene Martins explicou quais características realmente chamam a atenção dos recrutadores

Marilene Martins compartilhou dicas para elaborar um currículo competitivo e evitar erros em entrevistas. (Foto: Captura de tela/Youtube/ Canal Portal 6)

Conseguir o chamado “emprego dos sonhos” vai muito além de montar um currículo bonito. Essa foi uma das principais mensagens deixadas pela psicóloga Marilene Martins, mestre pela PUC Goiás, cofundadora do Instituto Habiens de Neurociência e Comportamento e especialista em mercado de trabalho, carreira e desenvolvimento humano, durante entrevista ao Portal 6 Ao Vivo, nesta segunda-feira (27).

Ao falar sobre quem busca o primeiro emprego, Marilene afirmou que o ponto de partida deve ser compreender qual carreira deseja construir, e não apenas encontrar uma vaga.

“A pessoa precisa saber para onde quer ir. Mais do que buscar um trabalho, é importante construir uma carreira que faça sentido para sua história de vida”, explicou.

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A especialista também fez um alerta para quem acredita que existe uma fórmula pronta para elaborar um currículo perfeito.

Segundo ela, autenticidade pesa mais do que modelos padronizados encontrados na internet.

“Não adianta mentir no currículo ou copiar receitas prontas. O documento precisa refletir quem você é e demonstrar interesse genuíno pela oportunidade”, destacou.

Outro tema abordado foi o comportamento da Geração Z no ambiente profissional. Para Marilene, o avanço da tecnologia trouxe novas oportunidades, mas também desafios relacionados à ansiedade, dificuldade de concentração e baixa tolerância à frustração.

Ela ressaltou que essas características exigem mudanças tanto por parte dos jovens quanto das empresas, que precisam oferecer ambientes mais preparados para desenvolver novos profissionais.

Durante a entrevista, a psicóloga também falou sobre saúde mental nas organizações e defendeu que não basta oferecer atendimento psicológico se a cultura da empresa continuar sendo tóxica.

“A liderança precisa criar um ambiente seguro, com processos claros e abertura para diálogo. Caso contrário, nenhuma iniciativa isolada será suficiente”, afirmou.

Sobre a inteligência artificial, Marilene foi categórica ao afirmar que a tecnologia não deve substituir profissionais preparados, mas alertou que quem desempenha apenas tarefas repetitivas corre maior risco de perder espaço.

“A inteligência artificial veio para operacionalizar processos. Quem desenvolver pensamento crítico e souber utilizar a tecnologia como aliada continuará sendo indispensável”, concluiu.

A entrevista completa está disponível no Portal 6 Ao Vivo, programa exibido de segunda a sexta-feira, às 18h30, no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

Confira a entrevista na íntegra:

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