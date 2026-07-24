Canetas emagrecedoras podem ajudar além da perda de peso; médica explica o que já foi comprovado e o que ainda é estudo

Dra. Amanda Rincon explicou ao Portal 6 Ao Vivo quais doenças também podem ser beneficiadas pelo tratamento e alertou para os riscos do uso sem acompanhamento médico

Dra. Amanda Rincon destacou que emagrecer não significa apenas perder quilos, mas preservar massa muscular e manter a saúde. (Foto: Captura de tela/Youtube/ Canal Portal 6)

Embora tenham se popularizado pelo efeito na balança, as chamadas canetas emagrecedoras podem oferecer benefícios que vão além do tratamento da obesidade. Esse foi um dos principais temas abordados pela Dra. Amanda Rincon Godinho, cirurgiã geral e pós-graduanda em Nutrologia pela USP de Ribeirão Preto, durante participação no Portal 6 Ao Vivo.

A médica explicou por que o tratamento vai muito além da perda de peso, esclareceu os benefícios que já vêm sendo observados em estudos científicos e fez um alerta sobre os riscos do uso sem acompanhamento médico.

Segundo Amanda, medicamentos como o Monjaro têm apresentado resultados promissores em pesquisas relacionadas a outras doenças, especialmente aquelas ligadas a processos inflamatórios do organismo.

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Entre as condições que vêm sendo estudadas estão a apneia do sono, a esteatose hepática (gordura no fígado), o lipedema e até a endometriose. Apesar dos avanços, ela ressalta que essas aplicações ainda não possuem comprovação científica definitiva.

“Todos esses exemplos ainda estão em fase de estudo. A gente já tem alguns artigos publicados, mas ainda não existe comprovação científica para essas indicações”, explicou.

A especialista também chamou atenção para a crescente procura pelas canetas sem orientação profissional. Para ela, o uso indiscriminado pode trazer riscos à saúde e cada paciente precisa passar por uma avaliação individual antes de iniciar qualquer tratamento.

“Quando a gente vai escolher uma medicação, precisa pesar risco e benefício. O uso indiscriminado pode gerar muitos malefícios. Tem que ter indicação médica e fazer tudo certinho”, afirmou.

Outro ponto destacado durante a entrevista foi que emagrecer rapidamente nem sempre significa emagrecer com qualidade. Amanda explicou que perder muitos quilos em pouco tempo pode representar também perda de massa muscular, o que compromete o metabolismo e a saúde do paciente.

“Às vezes uma pessoa perde 20 kg, mas metade disso é músculo. Não foi um emagrecimento saudável”, exemplificou.

A médica ainda reforçou que as canetas devem ser encaradas como um apoio dentro de um tratamento mais amplo, que envolve alimentação adequada, atividade física e mudanças permanentes no estilo de vida.

A entrevista completa está disponível no Portal 6 Ao Vivo, programa exibido de segunda a sexta-feira, às 18h30, no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

Confira a entrevista na íntegra:



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