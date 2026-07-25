Marizete Medeiros, chef de cozinha: “nunca mais coloque água para cozinhar o frango”

Técnica aproveita o líquido liberado pela carne e pelos vegetais para preparar um frango macio, temperado e com molho encorpado

(Imagem: Captura de tela/Instagram/@receitas_marizete)

Adicionar água à panela parece um passo indispensável para cozinhar frango. No entanto, esse hábito pode diluir os temperos e deixar o caldo menos concentrado, principalmente quando a receita já leva ingredientes ricos em umidade.

A chef de cozinha Marizete Medeiros ensina a preparar frango na cebola sem acrescentar água. O segredo está em acomodar a carne sobre uma camada generosa de vegetais e deixar que os próprios ingredientes liberem líquido durante o cozimento.

Como temperar o frango

No vídeo, a cozinheira utiliza pedaços de frango previamente limpos. A carne recebe alho, sal, óleo, páprica e outros temperos secos, que podem ser adaptados conforme o gosto de cada pessoa.

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Depois, é necessário misturar bem para espalhar os condimentos por todos os pedaços. Esse cuidado ajuda a deixar o sabor mais uniforme, inclusive nas partes próximas aos ossos.

Enquanto o frango absorve os temperos, corte cebolas em rodelas, pimentão em tiras e tomates em pedaços.

Por que não é necessário colocar água

O fundo da panela de pressão deve ser coberto com uma camada de cebola. Em seguida, coloque parte do pimentão e do tomate, formando uma base para receber o frango.

A carne temperada é acomodada sobre os vegetais. Por cima, entram o restante da cebola, do tomate e do pimentão.

Durante o aquecimento, esses ingredientes liberam água naturalmente. O vapor formado dentro da panela também contribui para cozinhar o frango e criar um molho concentrado, sem a necessidade de adicionar líquido.

Após a panela pegar pressão, mantenha o fogo baixo pelo tempo indicado para o tamanho dos pedaços. Desligue e espere toda a pressão sair antes de abrir.

Para finalizar, Marizete acrescenta cheiro-verde. O resultado é um frango macio, envolvido por um molho produzido pelos próprios ingredientes.

A receita foi compartilhada pela chef de cozinha Marizete Medeiros no perfil @receitas_marizete, no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marizete – Receitas Fáceis (@receitas_marizete)

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