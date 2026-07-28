Não é só transporte, nem entrega de comida: 99 lança nova funcionalidade com benefício para os primeiros pedidos e amplia atuação no Brasil

Com investimento de R$ 100 milhões, 99Compras chega à capital paulista com milhares de parceiros e amplia serviço de delivery de produtos do dia a dia

A 99Compras reúne diferentes categorias em um único aplicativo. (Foto: Divulgação)

A 99Compras iniciou sua operação na cidade de São Paulo e em mais de 20 municípios da região metropolitana, ampliando a oferta de compras rápidas de produtos do cotidiano dentro do aplicativo da 99.

A nova fase de expansão recebeu investimento de R$ 100 milhões e reúne cerca de 3 mil parceiros comerciais e mais de 200 mil entregadores parceiros.

A plataforma permite que consumidores comprem itens de diferentes categorias, como supermercado, farmácia, pet shop, bebidas, beleza, brinquedos, presentes, flores e utensílios domésticos.

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Entre os parceiros disponíveis estão grandes redes como Americanas, Atacadão, Carrefour, Cobasi, Petz, St. Marche e Ultrafarma.

Segundo a empresa, a operação em São Paulo foi estruturada para oferecer mais praticidade aos consumidores, com opções de entrega padrão e agendada.

A expansão também contempla cidades da Grande São Paulo, como Osasco, Mauá, Carapicuíba, Itaquaquecetuba e Barueri.

99Compras amplia presença no mercado de delivery

A chegada da 99Compras à capital paulista faz parte de um plano de crescimento iniciado em abril, quando o serviço começou a operar em Goiânia (GO). Nos meses seguintes, a plataforma avançou para outras regiões, incluindo o ABC Paulista e Guarulhos.

A empresa afirma que a expansão acompanha o crescimento das compras online no Brasil. Dados da Euromonitor apontam que a participação do varejo digital no país passou de 5% para 20% entre 2015 e 2024, indicando uma mudança no comportamento dos consumidores.

“São Paulo reúne escala, diversidade e um consumidor cada vez mais conectado. A chegada à capital paulista marca um novo momento para a 99Compras”, afirma Talita Poleto, diretora comercial da 99Compras.

Farmácias ganham destaque nos pedidos da plataforma

Entre as categorias disponíveis, os produtos de farmácia têm registrado forte participação na operação da 99Compras. Em Goiânia, os pedidos desse segmento representam 28% das compras realizadas, enquanto na Grande São Paulo a categoria já corresponde a 22% dos pedidos.

A empresa destaca que itens como produtos de nutrição infantil, fraldas, produtos de higiene pessoal, preservativos, testes de gravidez e analgésicos estão entre os mais procurados pelos usuários.

O tempo médio de entrega da categoria chega a 24 minutos, segundo a companhia.

99 oferece descontos no lançamento em São Paulo

Para marcar a chegada da 99Compras à capital paulista, consumidores terão acesso a promoções com cupons de até R$ 99 de desconto e frete grátis nos dois primeiros pedidos.

A empresa também criou incentivos para entregadores parceiros, com ganhos por corrida que podem chegar a R$ 20 durante o período de lançamento.

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