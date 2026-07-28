Não é tilápia, nem merluza: o peixe perfeito para fazer filé, fácil de preparar e cheio de sabor, segundo pescadores

Escolha pouco valorizada conquista especialistas pela qualidade, rendimento e versatilidade em diversas receitas

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Entre os pescadores e profissionais que trabalham com pescados, a pescada-amarela é frequentemente apontada como uma das melhores opções para quem deseja preparar filés.

Embora tilápia e merluza sejam bastante populares, a espécie se destaca pela carne branca, macia e com poucas espinhas, características que facilitam o corte e o preparo.

Além disso, seu sabor suave agrada diferentes paladares e permite combinações com diversos temperos e acompanhamentos.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Encontrada principalmente no litoral brasileiro e em estuários, a pescada-amarela é valorizada tanto pela qualidade da carne quanto pelo excelente rendimento.

Os filés costumam ser espessos e firmes, o que reduz as perdas durante a limpeza e facilita receitas grelhadas, assadas, empanadas ou preparadas na frigideira. Outro diferencial é que a carne mantém boa textura após o cozimento, sem desmanchar com facilidade.

Carne versátil

Especialistas em pescados explicam que a pescada-amarela absorve bem temperos como alho, limão, ervas frescas e azeite, sem perder seu sabor natural. Por isso, ela é utilizada tanto em pratos simples do dia a dia quanto em preparações mais elaboradas.

Também é considerada uma boa fonte de proteínas de alto valor biológico, além de fornecer vitaminas do complexo B, fósforo e selênio, nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.

Boa escolha

Na hora da compra, a recomendação é observar se o peixe apresenta odor suave, carne firme e coloração uniforme, sinais que indicam melhor conservação.

Quando adquirida fresca ou congelada corretamente, a pescada-amarela oferece praticidade na cozinha e excelente resultado em filés.

Para pescadores e comerciantes do setor, a combinação entre rendimento, facilidade de preparo e sabor faz da espécie uma das alternativas mais completas para quem busca qualidade à mesa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!