O tempero caseiro que deixa qualquer carne com gostinho de comida de mãe e faz toda a diferença no almoço

Uma mistura simples de ingredientes frescos pode transformar o sabor das refeições e ainda economizar tempo no preparo do almoço durante a semana

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/@vlog.izabel)

Preparar um bom tempero faz toda a diferença no resultado de uma receita.

Embora existam diversas opções industrializadas, muita gente prefere versões caseiras por oferecerem mais frescor, aroma e liberdade para ajustar os ingredientes conforme o gosto da família.

Além disso, fazer uma quantidade maior e armazená-la corretamente ajuda a ganhar tempo na rotina.

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Com poucos ingredientes e a ajuda de um processador ou liquidificador, é possível preparar um tempero versátil que combina com carnes, arroz, feijão, molhos e legumes.

Quais ingredientes entram no tempero?

A receita utiliza ingredientes comuns na cozinha e fáceis de encontrar.

Você vai precisar de:

alho descascado;

2 pimentões;

cebola branca ou roxa;

alho-poró;

bastante cheiro-verde;

azeite;

sal.

Juntos, esses ingredientes formam uma mistura aromática que realça o sabor dos alimentos sem exigir muito trabalho no dia a dia.

Como preparar o tempero caseiro?

Coloque o alho, os pimentões, a cebola, o alho-poró e o cheiro-verde no processador de alimentos ou no liquidificador.

Em seguida, bata até atingir a consistência desejada. Quem prefere um tempero mais rústico pode deixar pequenos pedaços.

Já quem busca uma textura uniforme pode processar até formar uma pasta.

Depois, transfira a mistura para um recipiente e acrescente o sal e o azeite. Além de intensificarem o sabor, esses ingredientes ajudam na conservação do tempero.

Como armazenar para durar mais?

Depois de pronto, divida o tempero em potes menores.

Assim, mantenha um recipiente na geladeira para o uso diário e leve os demais ao congelador.

Quando armazenado corretamente, o tempero pode durar até três meses sem perder qualidade.

Em quais receitas usar?

Esse tempero combina com diferentes preparos.

Por exemplo, ele pode ser utilizado para temperar carnes bovinas, frango, peixe e carne suína. Além disso, também funciona muito bem em arroz, feijão, refogados, molhos, legumes e sopas.

Dessa forma, uma única preparação facilita a rotina na cozinha e garante mais praticidade sem abrir mão do sabor caseiro que lembra a tradicional comida feita em casa.

Veja mais no vídeo abaixo!

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