Supermercado que vai substituir o Carrefour no shopping é confirmado

Espaço passou por diferentes bandeiras nas últimas décadas e voltará a receber uma operação de grande porte ainda em 2026

(Foto: Ilustração/Arquivo/Agência Brasil)

O espaço deixado pelo Carrefour no Parque Dom Pedro, em Campinas, voltará a receber um novo supermercado. A nova ocupação já aparece como “em breve” nos canais oficiais do shopping, encerrando a expectativa sobre o futuro do imóvel.

O supermercado confirmado para o endereço é o Savegnago, rede fundada no interior de São Paulo. A abertura está prevista para dezembro de 2026, embora o dia exato da inauguração ainda não tenha sido informado.

Segundo a empresa, essa será a oitava unidade da marca em Campinas. A loja ficará na região da Entrada das Colinas e foi apresentada pelo presidente-executivo do grupo, Chalim Savegnago, como um projeto de grandes proporções.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Espaço já recebeu outras redes

O imóvel foi ocupado pelo Carrefour até 30 de agosto de 2025. Na época do encerramento, a companhia informou que a decisão fazia parte de uma revisão estratégica do portfólio.

Antes do Carrefour, o ponto comercial recebeu as bandeiras BIG e Walmart. A mudança acompanha uma série de transformações no setor supermercadista brasileiro ao longo dos últimos anos.

Em maio de 2022, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, com restrições, a aquisição do Grupo BIG pelo Atacadão, empresa ligada ao Grupo Carrefour Brasil. A operação levou diversas lojas da antiga rede a serem convertidas para bandeiras do grupo francês.

Savegnago amplia presença

Fundado em 1976, em Sertãozinho, o Savegnago completa 50 anos em 2026. A rede mantém supermercados, unidades de atacarejo, lojas de conveniência, postos de combustíveis e centros de distribuição no estado de São Paulo.

A empresa ainda não divulgou quantos empregos serão criados pela nova unidade. Outros detalhes sobre os serviços, o formato da operação e os diferenciais previstos para a loja também não foram apresentados publicamente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!