A carne pouco conhecida que é barata e perfeita para o churrasco de final de semana, segundo açougueiros

Versátil e geralmente mais acessível que cortes tradicionais, opção pode surpreender quem busca sabor sem elevar muito o custo da compra

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Picanha, contrafilé e alcatra costumam aparecer entre as primeiras escolhas para o churrasco. No entanto, uma peça menos lembrada pode entregar sabor, suculência e bom rendimento por um preço mais acessível.

O açougueiro Israel Barros, do perfil @barrosislael aponta o peito, também conhecida em algumas regiões como granito.

Qual é a carne pouco conhecida para churrasco?

A ponta de peito fica na região dianteira do boi e possui fibras marcantes, gordura e bastante sabor. O corte também pode aparecer nos açougues com nomes diferentes, como granito ou brisket, embora a divisão da peça varie conforme o estabelecimento e a região.

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Segundo Israel, essa carne funciona no espeto, na grelha, na chapa e até na air fryer. Além disso, o consumidor pode cortá-la em tiras para servir como petisco.

A gordura presente na peça ajuda a preservar a umidade durante o preparo. Contudo, o resultado depende do corte correto e do controle do fogo.

Por que a ponta de peito costuma ser mais barata?

A ponta de peito integra o dianteiro bovino, região que normalmente recebe menos destaque que cortes nobres do traseiro.

Por isso, o preço tende a ficar abaixo de opções tradicionais do churrasco. O valor, porém, varia conforme a cidade, o açougue, a qualidade da carne e o acabamento da peça.

Apesar do custo mais baixo, o corte exige atenção. A carne possui fibras firmes e bastante colágeno, características que podem deixá-la resistente quando o churrasqueiro prepara uma peça grande com pressa.

Para preparos rápidos, vale cortar a carne em bifes, tiras ou cubos menores. Já a peça inteira costuma responder melhor ao calor mais baixo e ao cozimento prolongado.

Como fazer no espeto

Uma alternativa consiste em cortar a ponta de peito no sentido do comprimento e enrolar as partes com a gordura voltada para fora.

Depois, basta colocar a carne no espeto e levar à churrasqueira. Assim que a superfície dourar, o churrasqueiro pode retirar as partes prontas e devolver o restante ao fogo.

Esse formato lembra o serviço de espeto corrido e aproveita a gordura da própria carne durante o preparo.

Sal grosso ou sal de parrilla já oferecem tempero suficiente. Alho, pimenta-do-reino e páprica também combinam com o corte, desde que não escondam o sabor da carne.

Preparo na grelha exige atenção às fibras

Quem escolher a grelha deve cortar bifes com espessura semelhante. Dessa forma, todos os pedaços chegam ao ponto quase ao mesmo tempo.

Primeiro, coloque a carne sobre uma área quente para dourar os dois lados. Em seguida, afaste os bifes da chama direta e deixe o calor terminar o cozimento.

Depois de retirar a carne, aguarde alguns minutos antes de fatiá-la. Por fim, corte no sentido contrário ao das fibras para facilitar a mastigação. Essa técnica reduz a resistência das fibras mais longas.

Também funciona na chapa e na air fryer

Na chapa, a ponta de peito pode virar tiras ou pequenos bifes. A superfície precisa estar bem quente antes de receber a carne, pois isso favorece o douramento.

Colocar muitos pedaços ao mesmo tempo reduz a temperatura e acumula líquido. Nesse caso, a carne cozinha no próprio vapor em vez de formar a casquinha desejada.

Na air fryer, o ideal é cortar cubos de tamanho parecido e deixar espaço entre eles. Durante o preparo, vire os pedaços para dourar todos os lados.

O tempo varia conforme a potência do aparelho e o tamanho da carne. Por isso, vale conferir o ponto durante o processo para evitar que os pedaços ressequem.

Como escolher a ponta de peito

Observe se a carne apresenta cor uniforme e gordura clara. Uma peça com gordura distribuída entre as fibras tende a manter mais sabor durante o preparo.

Também vale pedir ajuda ao açougueiro para separar uma parte adequada ao método escolhido. A peça inteira funciona melhor em preparos demorados, enquanto porções menores atendem receitas rápidas.

Como o nome pode mudar de uma região para outra, o consumidor pode encontrar a ponta de peito identificada como granito ou como parte do peito bovino.

Dessa maneira, o corte se torna uma alternativa para quem deseja variar o cardápio e gastar menos no churrasco do fim de semana.

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