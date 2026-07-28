Não é com churrasqueira, nem carvão: a nova forma de fazer churrasco que está conquistando os brasileiros em 2026

Carne preparada na panela de pressão fica macia, suculenta e pronta em cerca de 40 minutos, sem precisar de churrasqueira

(Foto: Reprodução/Captura de tela)

Quem gosta de churrasco, mas quer evitar fumaça, carvão e toda a preparação da churrasqueira, pode recorrer a uma alternativa cada vez mais popular: preparar a carne na panela de pressão.

A técnica promete deixar cortes bovinos macios, suculentos e com um molho encorpado, utilizando apenas ingredientes simples e cerca de 40 minutos de preparo.

A receita começa com a escolha da carne. Cortes como acém, fraldinha e patinho estão entre os mais indicados, já que ficam macios após o cozimento sob pressão.

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O primeiro passo é aquecer um pouco de óleo na panela e dourar os pedaços de carne. Em seguida, adiciona-se alho picado e os temperos, como sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, mostarda, molho shoyu e molho barbecue ou ketchup.

Depois disso, basta montar camadas alternadas de carne, cebola em rodelas, tomates fatiados e pimentão. A receita não leva água, pois o cozimento acontece com os líquidos liberados pelos próprios ingredientes.

Com a panela fechada, o tempo recomendado é de aproximadamente 25 minutos após pegar pressão. Depois, é preciso aguardar a saída completa da pressão antes de abrir a tampa e misturar o molho formado durante o preparo.

Caso o molho ainda esteja muito líquido, basta deixar a panela destampada por alguns minutos em fogo baixo para reduzir e ganhar mais consistência.

Para quem deseja um sabor ainda mais próximo do churrasco tradicional, uma dica é acrescentar uma pequena quantidade de fumaça líquida ou um pedaço de bacon durante o preparo. Esses ingredientes ajudam a conferir um leve aroma defumado à carne.

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