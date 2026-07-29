Bater cenoura com beterraba no liquidificador: para que serve e por que é recomendado

Misturas simples conquistam espaço por oferecer vantagens importantes para diferentes momentos da rotina diária

(Imagem: Reprodução/Instagram – @eu.dicasdamaria)

Misturar cenoura e beterraba no liquidificador é uma prática cada vez mais comum entre pessoas que buscam uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes.

A combinação desses dois vegetais resulta em uma bebida natural com vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que contribuem para o funcionamento do organismo.

Quando preparada sem excesso de açúcar, ela pode fazer parte de uma dieta saudável e complementar o consumo diário de frutas e verduras.

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A cenoura é conhecida pela alta concentração de betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A, importante para a saúde da visão, da pele e do sistema imunológico.

Já a beterraba fornece nitratos naturais, que ajudam na circulação sanguínea e podem favorecer o desempenho físico durante atividades esportivas.

Além disso, ambos os alimentos oferecem fibras, que auxiliam no funcionamento do intestino e promovem maior sensação de saciedade quando consumidos na forma integral.

Benefícios nutricionais

Especialistas em nutrição explicam que a bebida pode ser consumida no café da manhã, nos lanches ou antes da prática de exercícios físicos, desde que faça parte de uma alimentação variada.

A presença de antioxidantes ajuda a combater os efeitos dos radicais livres, enquanto vitaminas como C e A, além de minerais como potássio e folato, participam de diversas funções do organismo. Para preservar as fibras, a recomendação é evitar coar a mistura após o preparo.

Consumo equilibrado

Apesar dos benefícios, nutricionistas lembram que nenhum alimento, isoladamente, é capaz de prevenir doenças ou substituir uma dieta balanceada.

Pessoas com diabetes ou restrições alimentares devem observar a quantidade consumida e, se necessário, buscar orientação profissional.

Preparada com água, frutas cítricas ou um pequeno pedaço de gengibre, a combinação de cenoura e beterraba pode ser uma alternativa nutritiva para variar o cardápio e aumentar a ingestão de alimentos naturais no dia a dia.

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