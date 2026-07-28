Mercado fitness deixou de vender só estética e passou a oferecer experiência, analisa especialista

Durante participação no Portal 6 Ao Vivo, Vanessa Rigotti explicou como o setor se adaptou às mudanças de comportamento dos consumidores

Vanessa Rigotti afirmou que praticidade e experiência passaram a influenciar a escolha dos alunos tanto quanto a estrutura das academias. (Foto: Captura de tela/Youtube/ Canal Portal 6)

O mercado fitness mudou significativamente nos últimos anos e já não atrai apenas quem busca melhorar a aparência. Para a personal trainer e empresária Vanessa Rigotti, proprietária da rede de academias Vórtex, a atividade física passou a representar um estilo de vida, o que obrigou o setor a investir cada vez mais em praticidade e experiência para os alunos.

Durante entrevista ao Portal 6 Ao Vivo, nesta terça-feira (28), a especialista explicou que o perfil do público se transformou e que as academias precisaram acompanhar esse movimento.

“Hoje não é mais só sobre estética. É sobre qualidade de vida, rotina e comunidade. As pessoas querem fazer parte desse estilo de vida”, afirmou.

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Segundo Vanessa, um dos principais desafios continua sendo a falta de tempo. Justamente por isso, academias passaram a oferecer modelos de treino mais rápidos, atendimento personalizado e soluções que facilitem a vida do aluno.

Ela destacou que a eletroestimulação é uma dessas alternativas. De acordo com a personal, quando associada à musculação, a tecnologia pode otimizar os resultados e reduzir o tempo necessário para o treinamento.

Outro ponto abordado foi a dificuldade de criar uma rotina de exercícios. Para Vanessa, o maior obstáculo não é encontrar tempo, mas manter constância.

“A atividade física é repetição. Muitas pessoas desistem porque precisam repetir o processo todos os dias. O importante é criar um compromisso consigo mesmo ou até com outra pessoa para não abandonar esse hábito”, explicou.

Além da saúde, a empresária também comentou o crescimento do mercado fitness sob a ótica do empreendedorismo, defendendo que academias precisam oferecer diferenciais para permanecer competitivas em um setor cada vez mais concorrido.

A entrevista completa está disponível no Portal 6 Ao Vivo, programa exibido de segunda a sexta-feira, às 18h30, no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

Confira a entrevista na íntegra:

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