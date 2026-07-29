Não é sal, nem lemon pepper: o melhor tempero para deixar a batata frita mais saborosa e surpreender qualquer visita

Muito além do sal tradicional, algumas combinações de ervas, especiarias e queijo podem transformar a batata frita em um acompanhamento digno de restaurante

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A batata frita é um dos acompanhamentos mais populares da cozinha, mas muita gente ainda aposta apenas no sal para temperá-la.

Apesar de funcionar, essa escolha está longe de ser a única capaz de realçar o sabor do alimento.

Com algumas combinações de ervas, especiarias e queijo, é possível transformar uma receita simples em um acompanhamento com aparência e sabor de restaurante.

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Além disso, o segredo não está apenas nos ingredientes, mas também na forma de aplicá-los.

A mistura que deixa a batata mais saborosa

Entre as combinações mais elogiadas por cozinheiros está a mistura de alho em pó, alecrim seco e queijo parmesão ralado.

O alho acrescenta sabor sem pesar, o alecrim traz aroma marcante e o parmesão cria uma camada levemente derretida, responsável por intensificar o chamado sabor umami.

Para preparar, misture:

1 colher de chá de alho em pó;

½ colher de chá de alecrim seco triturado;

2 colheres de sopa de parmesão ralado bem fino.

Polvilhe os ingredientes sobre as batatas ainda bem quentes para que o queijo derreta levemente e os temperos grudem melhor.

Outra combinação que surpreende

Quem prefere sabores mais intensos pode apostar em uma mistura de páprica defumada, páprica picante, cebola em pó e uma pitada de cacau 100%.

Embora pareça inusitado, o cacau não deixa a batata doce.

Pelo contrário, ele intensifica o sabor defumado das pápricas e adiciona mais profundidade ao tempero.

Essa combinação fica especialmente saborosa em batatas rústicas e palito.

O segredo para o tempero fixar

Além da escolha dos ingredientes, o momento da aplicação faz toda a diferença.

O ideal é temperar a batata nos primeiros segundos após ela sair do óleo ou da air fryer.

Nesse momento, o calor e a fina camada de gordura ajudam ervas, especiarias e queijo a aderirem melhor à superfície.

Assim, investir em um bom Tempero Para Batata Frita é uma maneira simples de renovar receitas tradicionais.

Com poucos ingredientes e uma aplicação correta, o acompanhamento ganha muito mais aroma, crocância e sabor, tornando qualquer refeição ainda mais especial.

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