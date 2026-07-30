A moeda de 25 centavos que pode valer até R$ 30 mil, segundo colecionadores

Moeda da família do real pode apresentar detalhe que pode encher a sua conta bancária com uma boa grana

Essa moeda rara de 25 centavos pode valer até R$ 30 mil! Será que você tem uma? (Imagem: reprodução TikTok/rnfcolecoes)

No universo da numismática, algumas moedas consideradas raridades diferenciadas e valiosas que algumas pessoas possuem em casa chegam a atingir valores impressionantes pagos pelos colecionadores na internet.

O perfil no TikTok ‘RNF Coleções’ exibiu um modelo raríssimo e único de moeda de 25 centavos, bem difícil de encontrar.

Segundo o vídeo, esse formato é muito incomum e considerado uma bifacial, ou seja, uma fabricação que possui os dois lados iguais e ausência de data.

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O item de colecionador exibido era de um artefato que mostrava apenas a efígie de Manuel Deodoro da Fonseca.

De acordo com publicação do catálogo de moedas brasileiras, constam no registro apenas duas unidades conhecidas que apresentam o erro de fábrica e ganhou fama recente entre os colecionadores. Isso a fez atingir um valor de premiação que pode chegar a até R$ 30 mil.

Confira mais detalhes:

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

Atenção leitores e leitoras!

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.

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