Daniel Vilela lidera disputa pelo Governo de Goiás, seguido por Marconi Perillo e Wilder Morais

Pesquisa Quaest mostra o governador na frente tanto no primeiro quanto em um eventual segundo turno

Governador de Goiás, Daniel Vilela (Foto: Reprodução/Júnior Guimarães/Governo de Goiás)

O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa pelo Governo de Goiás nas eleições de 2026, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (30) pela Pesquisa Quaest.

No cenário estimulado, em que os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos pré-candidatos, Daniel registra 37% das intenções de voto, à frente do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que soma 21%.

Na sequência aparecem o senador Wilder Morais (PL), com 11%; Luis Cesar Bueno (PT), com 3%; Cíntia Dias (PSOL), com 1%; e Luciana Amorim (UP), com 0%. Indecisos registraram 20% e 7% afirmaram que votariam branco/nulo ou não vão voltar.

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Além disso, nas intenções de voto para o segundo turno, Vilela também aparece em vantagem contra os principais adversários.

No primeiro cenário, o governador de Goiás supera Marconi Perillo, com um índice de 52% contra 28% do peessedebista. Já contra Wilder Morais, Daniel apresenta 54% das intenções de voto, contra 16% do representante do PL.

Aprovação da gestão

A pesquisa também mediu a avaliação da administração estadual. Hoje, 64% dos entrevistados aprovam a gestão de Daniel Vilela, enquanto 12% desaprovam. Outros 24% não souberam ou preferiram não opinar.

Na avaliação qualitativa, 53% classificam o governo de forma positiva. Outros 28% consideram a gestão regular, enquanto 4% a avaliam como negativa.

Por fim, 15% não souberam ou não quiseram responder.

Metodologia

A Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 54 municípios distintos, entre os dias 24 e 28 de julho de 2026.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-01701/2026.

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