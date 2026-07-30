Nem água sanitária, nem desinfetante: como tirar o cheiro de urina do banheiro e deixar o ambiente sempre perfumado

O mau cheiro no banheiro nem sempre desaparece com água sanitária ou desinfetante. Em muitos casos, o segredo está em eliminar a origem do odor antes de perfumar o ambiente

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Venha Com a Cris)

Mesmo com limpezas frequentes, o banheiro pode continuar com cheiro desagradável.

Isso acontece porque a urina deixa resíduos que se acumulam em locais pouco lembrados, como o rejunte ao redor do vaso, as dobradiças do assento e a base da louça.

Além disso, produtos como água sanitária e desinfetantes comuns nem sempre resolvem o problema.

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Enquanto a água sanitária pode reagir com compostos presentes na urina e intensificar o odor, muitos desinfetantes apenas mascaram o cheiro por um curto período.

Mistura ajuda a neutralizar o odor

Uma alternativa bastante utilizada combina ingredientes simples que ajudam a remover os resíduos responsáveis pelo mau cheiro.

Ingredientes

1 xícara de vinagre de álcool;

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

1 colher de sopa de detergente neutro;

Suco de 1 limão (opcional).

Misture os ingredientes e aplique na base do vaso sanitário, nos rejuntes e atrás do assento.

Em seguida, deixe agir entre 15 e 20 minutos. Depois, esfregue com uma escova de cerdas firmes e finalize passando um pano úmido ou enxaguando com água.

Como manter o banheiro perfumado

Após a limpeza, vale apostar em soluções que ajudam a prolongar a sensação de ambiente limpo.

Uma delas é colocar, em um recipiente aberto, três colheres de bicarbonato de sódio com 15 a 20 gotas de óleo essencial, como lavanda, eucalipto ou capim-limão.

A mistura ajuda a absorver odores e libera um aroma suave ao longo do dia.

Outra dica é pingar algumas gotas de óleo essencial em uma bolinha de algodão e deixá-la no fundo da lixeira, antes de colocar o saco plástico.

O mesmo pode ser feito no suporte da escova sanitária.

Não esqueça do ralo

O ralo também pode ser responsável pelo mau cheiro. Uma vez por semana, despeje meia xícara de bicarbonato de sódio e meia xícara de vinagre no local.

Após a reação, enxágue com água para ajudar a manter a tubulação livre de odores.

Assim, combinar uma limpeza eficiente com pequenas medidas de manutenção é a melhor forma de eliminar o cheiro de urina no Banheiro e deixar o ambiente mais agradável por muito mais tempo.

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