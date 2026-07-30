Novo feriado nacional é decretado no Brasil e vai garantir 3 dias de folga para trabalhadores CLT

Mudança amplia expectativas sobre organização familiar, viagens curtas e planejamento pessoal em diversas regiões

Dia da Consciência Negra. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, passou a ser feriado nacional após a sanção da Lei nº 14.759/2023, encerrando uma diferença que existia entre estados e municípios.

Antes da mudança, a data era considerada feriado apenas em algumas localidades. Agora, trabalhadores com carteira assinada (CLT) em todo o país têm direito ao descanso, salvo nas atividades consideradas essenciais ou que funcionam em regime especial.

Em 2026, o feriado cairá em uma sexta-feira, formando um período de três dias consecutivos de folga para grande parte dos empregados.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A data homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e um dos principais símbolos da resistência contra a escravidão no Brasil.

Além da homenagem histórica, o feriado busca incentivar debates sobre igualdade racial, combate ao racismo, valorização da cultura afro-brasileira e reconhecimento da contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira.

Em diversas cidades, o dia é marcado por eventos culturais, apresentações artísticas, atividades educativas e ações promovidas por instituições públicas e privadas.

Direitos do trabalhador

Para os empregados contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o feriado segue as mesmas regras aplicadas aos demais feriados nacionais.

Quem não for escalado para trabalhar tem direito ao descanso remunerado. Já os profissionais convocados para atividades essenciais ou autorizadas a funcionar podem receber pagamento em dobro pelas horas trabalhadas ou folga compensatória, conforme previsto na legislação trabalhista e em acordos ou convenções coletivas da categoria. Empresas também podem adotar sistemas de compensação quando houver previsão legal.

Importância da data

Além de ampliar o calendário oficial de feriados, o Dia da Consciência Negra reforça a preservação da memória histórica e a promoção da igualdade de direitos no país.

A oficialização em âmbito nacional deu tratamento uniforme à data em todos os estados brasileiros e fortaleceu ações de conscientização sobre inclusão, diversidade e respeito às diferenças.

Com o feriado em uma sexta-feira em 2026, muitos trabalhadores poderão aproveitar um fim de semana prolongado para descanso, lazer ou viagens, enquanto escolas, órgãos públicos e empresas poderão desenvolver atividades voltadas à reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!