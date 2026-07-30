O maior parque aquático do mundo existe desde 2007, é do tamanho de 140 campos de futebol juntos, recebe quase 2 milhões de visitantes por ano e tem as maiores piscinas de ondas do planeta

Uma estrutura impressionante reúne atrações inéditas e encanta visitantes de diferentes países todos os anos

(Foto: Divulgação)

O Chimelong Water Park, localizado em Guangzhou, na China, é reconhecido como o parque aquático mais visitado do mundo e um dos maiores já construídos.

Inaugurado em maio de 2007, o complexo integra o Guangzhou Chimelong Tourist Resort e ocupa uma área superior a 300 mil metros quadrados.

Somando toda a área do resort turístico, o espaço ultrapassa o equivalente a cerca de 140 campos de futebol, reunindo diversas atrações voltadas ao entretenimento.

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Desde 2013, o parque lidera o ranking mundial de público entre os parques aquáticos, recebendo anualmente milhões de visitantes.

O empreendimento ganhou fama internacional por investir constantemente em atrações inéditas e de grande capacidade.

Entre os destaques estão enormes piscinas de ondas, rios de correnteza, toboáguas radicais e brinquedos desenvolvidos por empresas especializadas em engenharia aquática.

Algumas das piscinas de ondas estão entre as maiores do planeta, projetadas para receber milhares de pessoas ao mesmo tempo, oferecendo diferentes padrões de ondas ao longo do dia.

Estrutura impressionante

Além da dimensão, o Chimelong Water Park também se destaca pela tecnologia empregada em suas atrações.

O parque foi um dos primeiros do mundo a apresentar equipamentos inovadores, como o SlideWheel, um brinquedo que combina giros e descidas em alta velocidade, além de áreas temáticas para crianças, famílias e visitantes que procuram experiências mais intensas.

Sua infraestrutura foi planejada para acomodar dezenas de milhares de pessoas diariamente sem comprometer a circulação e o conforto dos visitantes.

Referência mundial

O sucesso do Chimelong Water Park fez do complexo uma referência para a indústria global do entretenimento.

O parque acumula reconhecimentos internacionais da Associação Internacional de Parques de Diversões e Atrações (IAAPA) e da Themed Entertainment Association (TEA), mantendo posição de destaque entre os destinos turísticos mais procurados do setor.

Com expansão constante e novas atrações lançadas regularmente, o empreendimento permanece como um dos maiores símbolos do turismo de lazer na Ásia e um dos parques aquáticos mais impressionantes já construídos.

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