Uma das carnes mais baratas do açougue, também pode ser uma das mais saborosas para o churrasco

Corte normalmente associado à comida do dia a dia ganha outra textura quando recebe tempero, descanso e atenção durante o preparo

(Foto: Reprodução/Instagram)

Quem disse que churrasco bom precisa ser feito apenas com cortes caros? Algumas carnes mais acessíveis podem surpreender quando recebem o tempero e o preparo corretos.

Em publicação no perfil @primo_gordo, o criador de conteúdo destaca o acém como uma alternativa econômica para a churrasqueira. O corte tem sabor marcante e pode ficar ainda melhor com uma marinada bem preparada.

Marinada deixa a carne mais saborosa

Uma opção simples leva alho, cebola, óleo, vinagre ou limão, páprica, pimenta-do-reino, cheiro-verde e sal.

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Basta misturar os ingredientes, envolver a carne e deixar descansar na geladeira por algumas horas. Antes de levar à churrasqueira, retire o excesso de líquido para facilitar o douramento.

Como preparar

Corte o acém em bifes grossos ou cubos grandes. Depois, leve à grelha sobre brasa forte, sem contato direto com as chamas.

Deixe dourar de um lado antes de virar. Em seguida, termine o preparo em uma área de calor mais moderado.

Na hora de servir, corte a carne contra as fibras. Esse cuidado ajuda a deixá-la mais macia.

A marinada melhora o sabor, mas o resultado também depende do ponto da carne e do controle do fogo.

Como preparar na churrasqueira

Acenda o carvão e espere a formação de uma brasa forte, sem labaredas atingindo diretamente a carne.

Coloque os bifes ou cubos sobre a grelha e deixe o primeiro lado dourar antes de virar. Mexer continuamente impede a formação da crosta.

Depois disso, é só selar os dois lados, afaste a carne da região mais quente e termine o preparo em calor moderado.

Além disso, como o acém possui fibras mais firmes, o corte contra as fibras faz diferença no momento de servir. Essa técnica encurta as fibras e facilita a mastigação.

Também evite deixar a carne tempo demais no fogo. O excesso de calor pode retirar a umidade e deixar o corte resistente.

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