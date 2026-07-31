A maior viagem de avião do mundo tem 15.349 km, quase 19 horas de voo, não existe classe econômica e capacidade para 161 passageiros

Rota sem escalas cruza continentes a bordo de uma aeronave adaptada para reduzir o desgaste provocado pela longa permanência no ar

(Foto: Ilustração/Suhyeon Choi/Unsplash)

Entre a decolagem no Aeroporto de Changi, em Singapura, e o pouso no John F. Kennedy, em Nova York, os passageiros passam praticamente um dia inteiro dentro do mesmo avião. Sem escalas, o percurso liga o Sudeste Asiático aos Estados Unidos em uma das operações mais extremas da aviação comercial.

A distância em linha reta chega a 15.349 km. Dependendo dos ventos, das condições meteorológicas e da rota autorizada pelo controle aéreo, a permanência a bordo pode se aproximar de 19 horas.

Operado pela Singapore Airlines, o trajeto é considerado o voo comercial regular sem escalas mais longo do mundo. A companhia utiliza o Airbus A350-900ULR, versão desenvolvida especialmente para viagens de alcance ultralongo.

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Espaço no lugar de mais assentos

Embora um A350 convencional possa transportar mais de 300 pessoas, o modelo empregado nessa ligação recebe somente 161 passageiros. A cabine dispõe de 67 lugares na classe executiva e 94 na econômica premium.

Não há, portanto, classe econômica tradicional. A menor quantidade de assentos amplia o espaço disponível e ajuda a tornar mais confortável uma viagem na qual os clientes fazem refeições, trabalham, assistem a filmes e atravessam diferentes ciclos de sono sem deixar o avião.

Na executiva, os assentos podem ser transformados em camas. Já a econômica premium oferece poltronas mais largas, maior distância entre as fileiras e reclinação superior à encontrada nas cabines convencionais.

Aeronave preparada para ir mais longe

O Airbus A350-900ULR consegue percorrer até 18 mil km sem reabastecimento. O alcance é possível graças à maior capacidade de combustível e à eficiência dos motores Rolls-Royce Trent XWB.

A aeronave também foi projetada para reduzir os efeitos de tantas horas no ar. Entre os recursos estão pressão interna equivalente a uma altitude menor, controle de umidade, renovação frequente do ar e iluminação programada para acompanhar os períodos de descanso.

A Singapore Airlines oferece ainda refeições pensadas para viagens ultralongas, orientações de alongamento e conteúdos voltados ao sono e ao bem-estar. Mesmo assim, especialistas recomendam que os passageiros se levantem periodicamente, movimentem as pernas e mantenham a hidratação.

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