Adolescentes com obesidade poderão receber “caneta emagrecedora” de graça em Goiás

Medida prevê fornecimento gratuito do medicamento mediante avaliação médica e análise da documentação

Iniciativa busca ampliar o acesso ao tratamento precoce e reduzir complicações associadas à doença. (Foto: Reprodução)

Adolescentes e jovens com obesidade grave atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás passarão a contar, a partir de setembro, com um novo tratamento gratuito.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) disponibilizará a semaglutida, medicamento popularmente conhecido como “caneta emagrecedora”, para pacientes entre 12 e 21 anos incompletos que atendam aos critérios estabelecidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

A iniciativa tem como objetivo ampliar o tratamento da obesidade grave na rede pública estadual. Segundo a SES, o acesso ao medicamento dependerá do cumprimento dos critérios clínicos previstos no protocolo e da abertura de um processo administrativo, que será analisado antes da liberação do tratamento.

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A solicitação deverá ser feita por meio do Portal Expresso, com apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço, receita médica, relatório médico e exames complementares.

A previsão do Governo de Goiás é atender aproximadamente 800 pacientes, com investimento anual estimado em R$ 11 milhões.

Atualmente, o Estado já fornece a liraglutida, medicamento semelhante, mas de aplicação diária. Os 532 pacientes que utilizam esse tratamento deverão ser migrados para a semaglutida quando o novo programa entrar em vigor.

Após a aprovação do pedido, o medicamento poderá ser retirado mensalmente no Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB), em Goiânia, ou nas policlínicas estaduais de Quirinópolis, Posse, Formosa, Goianésia, Goiás e São Luís de Montes Belos.

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de Goiás, o tratamento precoce da obesidade pode reduzir o risco de doenças como diabetes, hipertensão arterial e esteatose hepática ao longo da vida.

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