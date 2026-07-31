Anápolis chega aos 119 anos com R$ 1,7 bilhão investidos pelo Governo de Goiás nos últimos anos

Recursos foram destinados a diversas áreas, que vão desde a infraestrutura à saúde, passando pela educação, indústria e fortalecimento da proteção social

Governador Daniel Vilela durante entrega em Anápolis (Foto: Reprodução/Secom)

Em meio a festa pelos 119 anos, a cidade de Anápolis soma inúmeros motivos para comemorar. Entre eles o fato de ser, nos últimos anos, um dos maiores destinos de investimentos públicos e privados do estado.

De 2019 até agora, o Governo de Goiás destinou montante superior a R$ 1,7 bilhão para diversas áreas, que vão da infraestrutura à saúde, passando pela educação, indústria e pelo fortalecimento da proteção social.

As ações do Poder Público, como destaca o governador Daniel Vilela (MDB), impulsionaram o desenvolvimento econômico do município, fortalecendo a posição de Anápolis como motor econômico e social de Goiás.

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“Anápolis retoma o seu protagonismo ocupando uma posição de grande relevância e, ao mesmo tempo, com uma grande capacidade de atrair novos investimentos e fazer com que essa cidade continue figurando a sua importância estratégica para Goiás e para o Centro-Oeste”, afirma Daniel.

Entre os destinos dos investimentos, se destaca o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). Foram R$ 32,6 milhões para a obra do Anel Viário, concluído em 2025 com sete quilômetros de extensão. A via otimizou o acesso às indústrias e aos bairros da região.

Também foram aplicados R$ 43,2 milhões na expansão do distrito e lançamento do DaiaPlam.

Com toda a infraestrutura pronta e segurança jurídica para a implantação de novas empresas, o DaiaPlam já atraiu oito novas indústrias que devem movimentar a economia local. Os investimentos privados somam R$ 100 milhões e vão gerar cerca de 700 empregos diretos.

As empresas foram selecionadas via processo licitatório conduzido pelo Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).

Malha viária

Ainda segundo a administração estadual, outros R$ 24,6 milhões foram destinados à restauração da GO-330, além de recuperação de trechos das rodovias GO-437, GO-222 e a revitalização do Aeródromo de Anápolis.

O programa Goiás em Movimento (GMM) investiu nesse ano mais de R$ 10 milhões na recuperação da malha viária urbana e na recuperação de bueiros.

Outro destaque do programa é a etapa das Patrulhas Mecânicas Regionais, focada na reestruturação de estradas vicinais não pavimentadas. A iniciativa contemplou o município com 11.950 horas-máquina entre 2025 e 2026, somando um aporte financeiro superior a R$ 21,9 milhões.

A recuperação do aeroporto de cargas também recebeu R$ 38 milhões para viabilizar a implantação da drenagem e a recuperação ambiental de 160 hectares.

Educação e saúde

Só em Educação, os investimentos do Governo de Goiás em Anápolis chegaram a R$ 214 milhões, com ações que abrangem desde tecnologia até infraestrutura física das escolas.

Foram destinados R$ 31 milhões para a entrega de Chromebooks a 10.716 alunos da rede estadual, além de R$ 5,7 milhões para a implantação de 42 laboratórios móveis de informática. Outros R$ 336 mil foram aplicados na aquisição de laboratórios de física, biologia e robótica.

O Estado também distribuiu uniformes, tênis e kits escolares com aporte financeiro de R$ 6,7 milhões a mais de 26 mil estudantes. Já os repasses feitos pelo Estado para kits esportivos, entregues a 42 escolas, somaram R$ 321 mil em investimentos.

As melhorias estruturais também contemplaram 44 unidades escolares que passaram por reformas e ampliações, com um total superior a R$ 74 milhões em obras, incluindo substituição de edificações, implantação de tempo integral e instalações sustentáveis como painéis solares.

O programa Bolsa Estudo contemplou 12.125 alunos do ensino médio com R$ 57,5 milhões em repasses, além de R$ 8,4 milhões a mais de 3 mil estudantes do 9º ano.

O transporte escolar foi reforçado com R$ 3,5 milhões em contrapartidas estaduais, e a merenda escolar recebeu mais de R$ 27 milhões em recursos.

Na área da Saúde, entre 2019 e 2026, os repasses estaduais ao município ultrapassaram R$ 1 bilhão investido por parte do Governo de Goiás, fortalecendo a rede pública de saúde regional.

Além disso, o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), referência para a macrorregião Centro-Norte, recebeu nesse período R$ 761,1 milhões, que garante a manutenção de atendimentos de média e alta complexidade e a ampliação dos serviços ofertados à população.

Os hospitais conveniados também foram amplamente contemplados e contou com repasses superiores a R$ 72,3 milhões, o que reforça o compromisso de Goiás com saúde pública de qualidade, acessível e regionalizada.

Segurança e proteção social

Na área de habitação e infraestrutura urbana, o Governo de Goiás investiu fortemente em Anápolis por meio de programas habitacionais, obras rodoviárias e urbanas.

Foram contratadas 2.678 moradias pelo programa Aluguel Nunca Mais, das quais 964 já foram entregues, com R$ 27,9 milhões repassados pelo Estado.

Além disso, o programa Aluguel Social beneficiou 3.543 famílias. Outras frentes incluíram a regularização fundiária de 57 imóveis e outros 88 registros previstos.

Na segurança pública, o Governo de Goiás reforçou a estrutura das forças policiais e ampliou os investimentos em tecnologia e equipamentos. A Polícia Militar recebeu melhorias no 4º e no 28º Batalhões, com construção de centro de treinamento, alojamentos e reformas, além da revitalização da sede do 3º Comando Regional.

A Polícia Civil recebeu R$ 1,16 milhão para aquisição de viaturas, armamentos, equipamentos e modernização das unidades, enquanto a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) foi contemplada com mais de R$ 1,1 milhão em equipamentos e adequações.

O Estado também investiu R$ 3 milhões em equipamentos de salvamento e drones para o Corpo de Bombeiros, implantou o programa IA Contra o Crime e lançou o programa Linha de Frente, voltado ao reforço da fiscalização urbana e do ordenamento da cidade.

Na área social, foram mais de R$ 58 milhões em ações executadas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), com destaque para a entrega de 33 mil cestas básicas a mais de 13 mil entidades atendidas.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) também ampliou sua atuação com o Mães de Goiás, que atende 1.308 mulheres, e o Aprendiz do Futuro, que contratou 111 jovens no município.

Outros programas, como o Dignidade, para idosos, e o Goiás por Elas, voltado a mulheres vítimas de violência doméstica, reforçam o compromisso com a inclusão e proteção de públicos em vulnerabilidade.

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