Com investimento de R$ 100 milhões, farmacêutica de Anápolis vai acelerar produção de medicamentos genéricos

Montante deve ser usado na compra de novos equipamentos para aumentar a eficiência e a capacidade produtiva

Unidade da Teuto está presente em Anápolis desde 1993 (Imagem: Divulgação)

A farmacêutica Teuto, de Anápolis, anunciou que fará um investimento de R$ 100 milhões para modernizar a linha de produção de medicamentos genéricos da fábrica.

De acordo com a indústria, o montante deve ser usado na compra de novos equipamentos para aumentar a eficiência e a capacidade produtiva de diversos medicamentos, em especial os antidiabéticos e descongestionantes oftalmológicos.

O financiamento foi aprovado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, além dos equipamentos, também deverá subsidiar a preparação das novas áreas, ajustes de layout, instalações e integração dos equipamentos aos sistemas existentes.

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Até o momento, está planejado a compra de máquinas para a linha de envase de colírios, de embalagem e compressão usados na produção de comprimidos, além de outros equipamentos e tecnologias voltadas ao aprimoramento da capacidade e qualidade produtiva da companhia.

“Este aporte de R$ 100 milhões, realizado em parceria com o BNDES, fortalece nossa infraestrutura e amplia nossa capacidade de responder às necessidades da população brasileira com qualidade”, destaca Marcelo Leite, presidente do Laboratório Teuto.

Instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) desde 1993, a Teuto está entre as sete principais farmacêuticas produtoras de genéricos do país, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a companhia, mais de 570 produtos são confeccionados na unidade, como antidiabéticos, antitérmicos, anti-inflamatórios, protetores gástricos, anti-hipertensivos, antimicrobianos, respiratórios e descongestionantes oftalmológicos

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