Fazenda Jabuticabal abre pomar para colheita de jabuticabas fora de época em Hidrolândia

Produção estimulada pelas chuvas de junho permitiu a abertura da temporada antes da safra principal, prevista para começar em setembro

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os apaixonados por jabuticaba já têm um motivo para comemorar. A Fazenda Jabuticabal, localizada no distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia, abre nesta sexta-feira (1º) a temporada antecipada de colheita da fruta, graças a uma produção fora de época provocada pelas chuvas registradas em junho.

Até o início da segunda quinzena de agosto, os visitantes poderão colher e consumir jabuticabas diretamente dos pés durante o passeio pelo pomar.

Depois desse período, haverá uma pausa na colheita até o início da safra principal, prevista para setembro, dependendo das condições climáticas.

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O ingresso custa R$ 65 para adultos. Crianças de até 4 anos têm entrada gratuita, enquanto aquelas entre 5 e 9 anos pagam meia-entrada, no valor de R$ 32. Os bilhetes são vendidos exclusivamente na portaria da fazenda.

Além da experiência de colher a fruta no pé, o público poderá adquirir jabuticabas para levar para casa por R$ 12 o quilo, além de produtos artesanais preparados com a fruta, como geleias, doces, vinhos e licores.

A propriedade também conta com restaurante, onde o almoço é servido por R$ 94,90 o quilo, e oferece estrutura para receber famílias e grupos de visitantes.

A fazenda permite a entrada com redes, alimentos prontos e bebidas, desde que não estejam em recipientes de vidro. Churrascos, porém, não são permitidos no local.

Tradicional em Goiás, a Fazenda Jabuticabal recebe visitantes durante a safra desde a década de 1990 e se consolidou como um dos principais destinos de turismo rural do estado.

Confira:

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