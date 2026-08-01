A cidade brasileira com mais de 30 construções em estilo enxaimel que faz turistas se sentirem dentro da Alemanha

Entre casas históricas, gastronomia e tradições germânicas, destino catarinense preserva uma paisagem rara e atrai visitantes

(Foto: Reprodução)

Caminhar por determinadas regiões da cidade considerada “a mais alemã de todo o Brasil” pode causar a impressão de que o visitante está em terras germânicas. Casas com estruturas de madeira aparentes, jardins bem cuidados e propriedades rurais formam um cenário profundamente marcado pela imigração alemã.

A cidade de Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, preserva um dos mais importantes conjuntos de construções em estilo enxaimel do país. Somente na região de Testo Alto, a rota turística reúne dezenas de imóveis históricos erguidos com essa técnica arquitetônica tradicional.

Herança cultural

Nesse estilo arquitetônico, peças de madeira são encaixadas para formar a estrutura do imóvel. Os espaços entre elas recebem tijolos, pedras ou outros materiais, criando os desenhos geométricos que se tornaram uma das principais marcas visuais de Pomerode.

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A concentração dessas construções pode ser observada principalmente na Rota do Enxaimel, um percurso que atravessa a área rural do município. O trajeto reúne mais de 30 imóveis preservados, além de propriedades familiares, plantações e estabelecimentos ligados ao turismo.

Casas que continuam habitadas

A experiência não se resume a observar fachadas construídas apenas para receber visitantes. Muitas propriedades permanecem habitadas por famílias da região, enquanto outras abrigam restaurantes, pousadas, lojas e espaços dedicados à produção artesanal.

Esse cotidiano ajuda a preservar a autenticidade da paisagem. Em vez de funcionar como um cenário montado, a região mantém costumes, atividades rurais e formas de ocupação transmitidas entre gerações.

O conjunto rural de Testo Alto possui proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan. O reconhecimento busca conservar tanto as construções quanto a paisagem cultural formada ao redor delas.

Para além da arquitetura

A influência alemã também aparece na gastronomia, nas festas, na música e nas tradições mantidas pelos moradores. Pratos típicos, confeitarias, cervejarias artesanais e estabelecimentos familiares completam a experiência de quem visita o município.

Pomerode transformou a preservação histórica em um de seus principais atrativos turísticos. Mais do que reproduzir uma imagem europeia, a cidade mantém viva uma herança construída ao longo de décadas.

É essa combinação entre arquitetura, memória e vida cotidiana que faz muitos turistas se sentirem dentro de uma pequena cidade alemã sem sair do Brasil.

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