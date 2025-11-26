Nem Honda nem Yamaha: esta é a marca de motos que mais surpreende pelo preço e mais cresce no mercado

A fabricante japonesa assumiu a liderança com crescimento acima do esperado e caiu no gosto dos motociclistas

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

Melhor marca de moto em 2025 (Foto: Reprodução)

Quem acompanha o mercado de motos sempre imagina que, nas Américas, nomes tradicionais como Harley-Davidson ou Honda dominam as vendas com folga.

Mas o cenário de 2025 mostrou algo bem diferente: a marca mais vendida do continente não é nenhuma das duas.

Quem assumiu o topo foi a Kawasaki, que registrou um salto expressivo nas vendas e deixou os rivais históricos para trás.

O crescimento foi tão forte que a marca ultrapassou a Honda ainda na metade do ano, impulsionada por modelos populares, desempenho consistente e preços que agradaram desde iniciantes até pilotos mais experientes.

Como a Kawasaki assumiu o primeiro lugar

O avanço não veio por acaso. A Kawasaki teve um aumento significativo nas vendas, enquanto a Honda, mesmo começando o ano em alta, acabou acumulando queda ao longo dos meses.

Esse movimento abriu espaço para que a rival japonesa assumisse a liderança com folga, mudando um histórico de décadas em que a Honda praticamente reinava sozinha.

Curiosamente, o melhor desempenho da Kawasaki acontece justamente nas Américas, já que em outras regiões como Sudeste Asiático seus números não seguem a mesma força.

Os modelos de sucesso

A marca conquistou diferentes perfis de motociclistas, principalmente com três linhas:

Vulcan S

Muito buscada por iniciantes, ela agrada por entregar uma pilotagem suave, visual clássico e facilidade de ajuste para motoristas de alturas diferentes. É uma moto confortável e versátil, perfeita para quem está entrando no mundo das duas rodas.

Vulcan 900

Um modelo que já é querido há quase duas décadas. É procurado por quem quer mais potência sem abrir mão de conforto.

Família Ninja

Aqui está o grande fenômeno de vendas. A Ninja 400, em especial, virou favorita entre iniciantes e pilotos experientes. Ágil, leve e boa para o dia a dia, também é usada por quem gosta de se aventurar em pistas de corrida.

Contudo, modelos maiores, como a ZX-6R, mesmo com interesse menor do que no passado, também tiveram números sólidos e reforçaram a presença da marca.

Para manter a liderança, a Kawasaki deve ampliar ainda mais sua estratégia atual: motos versáteis, preços competitivos e forte apelo entre pilotos que buscam desempenho sem abrir mão do custo-benefício.

Afinal, o maior recado do mercado é claro: em 2025, o gosto dos motociclistas mudou e, pela primeira vez em muito tempo, a Honda não está no topo.

