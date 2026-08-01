Morador registra crianças brincando tarde da noite em praça de Goiânia

Vídeo gravado por volta das 23h repercutiu nas redes sociais ao destacar a sensação de segurança na capital

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo compartilhado pelo perfil Fazenda Araujo (@fazenda.araujofa) tem repercutido nas redes sociais ao registrar uma cena incomum para muitas grandes cidades brasileiras.

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Por volta das 23h, crianças aparecem jogando futebol em uma quadra de uma praça de Goiânia, enquanto o autor da gravação destaca a sensação de segurança na capital.

Durante o registro, o homem demonstrou surpresa ao ver os meninos brincando naquele horário, destacando que a praça estava praticamente vazia e sem grande movimentação de pessoas.

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Segundo ele, a cena transmite uma sensação de segurança que considera difícil de encontrar em outras grandes cidades brasileiras.

A publicação rapidamente repercutiu e reuniu dezenas de comentários de internautas, que também elogiaram a tranquilidade de Goiânia.

Entre as mensagens, alguns seguidores destacaram a qualidade de vida da capital. “Goiânia é paz e tranquilidade”, escreveu um internauta. Outro resumiu a percepção com a frase: “Texas e Goiás andam lado-a-lado.”.

Confira:

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