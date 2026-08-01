Não é só na cozinha: sálvia, açafrão, gengibre e outras especiarias estão nos perfumes sofisticados mais usados por patrões e madames no inverno

Notas de gengibre, açafrão e noz-moscada ganharam espaço na perfumaria e são apostas para quem busca fragrâncias marcantes no inverno

(Imagem: Ilustração)

Quando as temperaturas caem, muitas pessoas deixam de lado os perfumes leves e frescos para apostar em fragrâncias mais intensas e envolventes.

Nesse cenário, ingredientes como gengibre, açafrão, sálvia, canela, cardamomo e noz-moscada ganham protagonismo, criando aromas sofisticados e com excelente fixação.

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Muito conhecidos na culinária, esses ingredientes também desempenham papel importante na perfumaria, especialmente em fragrâncias orientais, amadeiradas e gourmand, que costumam combinar melhor com os dias frios.

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Confira sete perfumes que se destacam pelas notas especiadas e prometem deixar um rastro elegante durante o inverno.

1. Sahari Hamsah Blue Eau de Parfum

A fragrância mistura bergamota, limão, maçã e gengibre na saída, enquanto sálvia, bagas de zimbro e gerânio aparecem no coração. A base reúne âmbar, vetiver, cedro, almíscar e fava-tonca, resultando em um perfume fresco, mas com profundidade.

2. Al Wataniah Oud Mystery Intense

Voltado para quem prefere perfumes intensos, traz açafrão e noz-moscada logo na abertura, acompanhados de lavanda. O oud domina o coração da fragrância, enquanto patchouli e almíscar garantem longa duração.

3. Etleé Amber Bourbon

Inspirado em um clássico da perfumaria, combina jasmim e açafrão nas notas iniciais. A composição evolui para acordes amadeirados e ambroxan, criando um aroma elegante e sofisticado.

4. Alexandre J Black Beetle

A abertura combina bergamota, framboesa e incenso. Em seguida, noz-moscada, pimenta, patchouli e almíscar acrescentam intensidade, enquanto notas amadeiradas finalizam a fragrância.

5. Lattafa Asad Elixir

Entre as opções orientais, destaca-se pela combinação de pimenta rosa, açafrão e toranja. O coração traz tabaco, baunilha e cedro, enquanto o fundo aposta em âmbar, olíbano, cashmeran e patchouli.

6. Lattafa Emeer

Com perfil mais aromático, reúne limão, bergamota, sálvia e bagas de zimbro na abertura. Cardamomo, chá branco e sândalo aparecem nas notas centrais, deixando a fragrância equilibrada e elegante.

7. Lattafa Khamrah

Conhecido entre os apaixonados por perfumes gourmand, mistura canela, noz-moscada e bergamota nas notas de saída. O coração traz tâmaras, pralinê e tuberosa, enquanto baunilha, fava-tonca, mirra e madeira de âmbar garantem um aroma doce, quente e duradouro.

Por que perfumes especiados fazem tanto sucesso no frio?

Perfumes com especiarias costumam apresentar maior intensidade e projeção em temperaturas mais baixas. Ingredientes como canela, gengibre, açafrão e noz-moscada criam uma sensação de aconchego, além de combinarem bem com bases amadeiradas, resinosas e adocicadas.

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