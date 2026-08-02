Carnes baratas para o churrasco: os melhores cortes para economizar sem fazer feio com as visitas, segundo açougueiros

Escolhas menos óbvias podem render carnes suculentas, saborosas e capazes de surpreender convidados do churrasco sem pesar no orçamento

(Foto: Reprodução)

Preparar um churrasco saboroso para receber amigos e familiares pode pesar no bolso, principalmente quando a escolha fica limitada aos cortes mais famosos. No entanto, algumas alternativas menos disputadas entregam maciez, sabor e boa apresentação por valores mais acessíveis.

Entre as opções indicadas por açougueiros estão a capa do contra-filé, a maminha, o miolo do acém e a ponta do peito. Quando preparados da maneira correta, esses cortes podem fazer bonito na grelha sem comprometer o orçamento.

Capa do contra-filé

Localizada sobre o ancho no boi, a capa do contra-filé se destaca pelo bom custo-benefício. É uma carne saborosa e com gordura suficiente para ganhar suculência durante o preparo.

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O corte pode ser levado inteiro à churrasqueira ou dividido em bifes mais grossos. Para evitar que resseque, o ideal é não deixá-lo passar demais do ponto.

Maminha lembra cortes mais caros

A maminha é uma boa escolha para quem busca um resultado parecido com o da picanha e do contra-filé, mas quer gastar menos. Macia e suculenta, ela costuma agradar diferentes paladares.

Pode ser assada inteira ou cortada em bifes. Na hora de servir, fatiar contra as fibras ajuda a deixar a carne ainda mais fácil de mastigar.

Miolo do acém é versátil

O miolo do acém funciona bem tanto em espetinhos quanto diretamente na grelha. Além do preço mais acessível, o corte chama atenção pela versatilidade.

Para espetinhos, vale cortar os pedaços em tamanhos semelhantes, garantindo que todos assem por igual. Já na grelha, bifes médios ajudam a preservar a suculência.

Ponta do peito exige corte fino

A ponta do peito também pode entrar no churrasco econômico, mas requer atenção na hora de fatiar. Como possui fibras mais firmes, deve ser cortada em pedaços finos para evitar que fique dura.

O segredo é respeitar o sentido contrário das fibras e controlar o tempo sobre a brasa. Assim, o corte ganha uma textura mais agradável e mantém o sabor marcante.

Veja o que diz sobre os cortes o churrasqueiro Rafael Viana:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rafael Viana Figueiredo | Churrasco | Carnes (@srchurrascoo)

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