Certificação pelas provas do Encceja já pode ser solicitada em Anápolis

Duas unidades estão habilitadas para fazer a emissão na cidade

Quem fez o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) já pode procurar as unidades certificadoras.

Em Anápolis estão habilitadas a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e Instituto Federal de Goiás (IFG).

Pela Seduc, os interessados devem ir até o Centro de Educação de Jovens e Adultos Professor Elias Chadud portando originais e cópias do RG, CPF e do comprovante de endereço, além do boletim impresso com o resultado individual no exame.

Já pelo IFG, é preciso apenas anexar os documentos e preencher o formulário online. A retirada dos certificados, contudo, deve ser feita de maneira presencial.

Tanto a Seduc, quanto o IFG têm prazo legal de até 90 dias para fazer as emissões, que podem ser do certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração parcial de proficiência para a eliminação de áreas de conhecimento.

Para solicitar os documentos, será precisa ter atingido o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do Encceja. No caso de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias no Ensino Médio, o estudante deverá adicionalmente obter proficiência na prova de Redação para obter certificação. Será considerado habilitado na Redação o participante que obtiver nota igual ou superior a cinco pontos. Mais informações estão na Página do Participante.

