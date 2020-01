Com fome, homem invade Restaurante Cidadão de Anápolis para fritar frango

Tudo aconteceu durante a madrugada e antes de ir embora ele improvisou a sobremesa

Primeiro Restaurante Cidadão inaugurado em Anapolis, a unidade do Centro, localizada na Rua 1º de Maio, foi invadida na madrugada desta segunda-feira (28) por um homem ainda não identificado e que deixou o local em completa desordem.

Pela situação encontrada por funcionários no início da manhã, foi possível perceber que o indivíduo entrou pelo teto do prédio e foi direto para a cozinha. Para isso, ele precisou arrombar a porta e armários que guardavam os mantimentos.

Alguns computadores e R$ 25 estavam nas dependências do restaurante, mas foram solenimente ignorados. Pelo o que pôde-se perceber, a intenção do rapaz era tão somente satisfazer a fome, uma vez que ele próprio preparou uma refeição. Cortou um frango congelado, descascou cebola, picou alho e fritou a carne.

Antes de ir embora, ele ainda passou na dispensa que guardava ‘paçoquinhas’ e levou algumas delas. As embalagens do doce foram encontradas na calçada e no quintal de uma residência ao lado.

A Polícia Militar foi acionada e o caso deve ser registrado no plantão da Polícia Civil.

