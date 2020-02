Jovem morre em confronto no extremo Sul de Anápolis

Suspeitas são de que ele tinha envolvimento com atividades criminosas

Um confronto no final da tarde deste sábado (08) terminou com um indivíduo morto, no extremo Sul de Anápolis.

A troca de tiros ocorreu nas proximidades do Industrial Munir Calixto após a Força Tática Municipal ser atacada.

A corporação revidou e Vinícius de Souza foi atingido na região do tórax. O jovem, de 23 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Ele deu entrada sem sinais vitais no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), de acordo com a unidade.

As circunstâncias da ocorrência ainda não foram divulgadas pela Polícia Militar (PM), mas sabe-se que Vinícius tinha envolvimento com atividades criminosas.

Nenhum militar ficou ferido e, conforme levantamento da Rádio São Francisco, esse foi o terceiro confronto registrado entre forças policiais e bandidos nesta semana.

Quer comentar?

Comentários