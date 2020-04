Semusa traçará estratégia para imunizar idosos de baixa renda em Anápolis

Vacinação para outros grupos já tem data prevista para começar

Através do sistema de drive-thru, que provocou congestionamento nas principais avenidas e ruas adjacentes de Anápolis, um total de 10.800 idosos foram imunizados contra gripe nesta quinta-feira (02) na cidade.

Contando o resultado da primeira etapa, ocorrida na última segunda-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) estima que cerca de 20.940 dos 36 mil idosos da cidade receberam as doses.

O número, porém, não reflete a realidade exata da campanha no município, uma vez que ainda não está pronto o levantamento de quantas pessoas receberam a vacina em casa pelas equipes volantes da pasta.

Questionada pela reportagem do Portal 6 como imunizaria os idosos mais carentes da cidade que não têm carros ou condições de se deslocar até os postos, a Semusa afirmou que está traçando estratégias para a próxima semana de acordo quantidade de doses que serão recebidas do Ministério da Saúde.

A previsão é que todos sejam vacinados até dia 15 abril, sendo que este prazo poderá ser prorrogado.

A segunda fase da campanha de vacinação contra gripe está programada para começar no dia 16 de abril. Desta vez, o objetivo é imunizar professores de escolas públicas e privadas, além de profissionais ligados às forças de segurança e salvamento.

Posteriormente, em 09 de maio, a campanha se estenderá para crianças de seis meses a cinco anos, jovens entre 12 e 21 anos que estão em medida socioeducativa e população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, gestantes, povos indígenas, pessoas com doença crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e adultos com idade entre 55 e 59 anos de idade.

