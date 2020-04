Hypera Pharma doa 20 ventiladores para o combate ao coronavírus em Anápolis

Roberto agradeceu o gesto do grupo e pediu que todos que puderem contribuir de alguma maneira entrem em contato com a Prefeitura

A Hypera Pharma, grupo que é dono da Brainfarma, indústria farmacêutica instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), confirmou neste sábado (04) ao Portal 6 a compra de 20 ventiladores pulmonares que serão doados para a Prefeitura de Anápolis.

“A ação faz parte do programa de combate à disseminação da Covid-19, que mostra responsabilidade social e preocupação com a saúde de todos os brasileiros”, destacou a assessoria de imprensa do grupo em nota enviada à redação.

O anúncio da doação havia sido feito durante à manhã pelo prefeito Roberto Naves (PP), que promoveu uma live nas redes sociais para conversar com a cidade e explicar as medidas de isolamento social implementadas no combate à pandemia do novo coronavírus.

Roberto agradeceu a Hypera Pharma e aproveitou a ocasião para dizer que toda a ajuda é bem vinda neste momento e que empresas e pessoas físicas que puderem contribuir se cadastrem no portal Voluntários de Coração ou entrem em contato com a Prefeitura de Anápolis.

