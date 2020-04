‘Flexibilização não deve ser grande’, adianta Roberto sobre revisão da quarentena em Anápolis

Segundo o prefeito, Ronaldo Caiado repassará essa responsabilidade aos municípios

Em live na tarde desta quinta-feira (16), o prefeito Roberto Naves (PP) adiantou que as medidas de isolamento social não sofrerão grandes alterações nos próximos dias em Anápolis.

A fala foi em resposta ao Portal 6, que perguntou se a flexibilização da quarentena seria uma preocupação local, uma vez que Goianésia registrou morte e aumento de casos com Covid-19 após relaxar o distanciamento entre pessoas.

‘Quem flexibilizou já se arrependeu. Ontem tivemos uma live com o governador Ronaldo Caiado e ele vai passar essa responsabilidade para os prefeitos. A ideia é que não haja uma flexibilização muito grande porque se tem uma coisa que estamos preocupados nesse momento é com a vida das pessoas’, contou.

Roberto, no entanto, disse estar sensível à situação dos comerciantes e prometeu se reunir com especialistas para decidir o que pode ser feito.

‘Eu e a Vivian temos a escola [Colégio Órion] e naturalmente também temos essa dificuldade porque não está acontecendo as aulas. Mas os municípios que flexibilizaram viram os casos de corona explodir. De antemão, podemos sentar com a equipe técnica, com epidemiologista, com infectologista, com o pessoal da vigilância sanitária, com a sociedade organizada para ver o que pode ser feito’, completou.

Assista:

