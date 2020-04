A Prefeitura está certa em esconder dados por bairro? Deputados de Anápolis comentam a situação

Na contramão de outros municípios do país, a Semusa se recusa a dizer onde o novo coronavírus já chegou na cidade

Representantes de Anápolis na Assembleia Legistativa de Goiás (Alego), os deputados Amilton Filho (SDD), Coronel Adailton (PP) e Antônio Gomide (PT) comentaram a política de isolamento de dados da Prefeitura de Anápolis para tentar conter o avanço do novo coronavírus na cidade.

Na contramão do que está fazendo outros municípios do país – como Goiânia e Aparecida – a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) tem se negado a informar a quantidade de casos de Covid-19 por bairros mesmo após o prefeito Roberto Naves (PP) reconhecer que a doença já chegou à periferia da cidade.

A falta de transparência, no entanto, já está sendo atropelada pelos fatos. Nesta sexta-feira (17), um novo escândalo ganhou as redes sociais após uma fábrica do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) ser interditada pela Vigilância Sanitária.

Oito funcionários da empresa foram contaminados com o vírus e juntos representavam 27% dos casos confirmados no município.

Está certa a Prefeitura de Anápolis em não informar o avanço da pandemia por bairros? Foi a pergunta que o Portal 6 fez aos três parlamentares.

Embora defenda a divulgação, Amilton Filho disse acreditar que a Prefeitura esteja seguindo orientações das alas técnicas da Semusa.

Ex-prefeito de Anápolis e oposição ao atual governo, Antônio Gomide disse que ‘é fundamental defender a transparência no repasse de informações” e evocou a responsabilidade da Prefeitura nesse momento.

Adailton, que é do mesmo partido de Roberto Naves, foi mais incisivo e disse que a Semusa “não pode mascarar os dados” e que a falta de transparência da pasta pode estar sendo orientada pelo próprio Poder Executivo.

Amilton Filho

Entendo que não haveria problema algum em divulgar a quantidade de casos confirmados de COVID-19 por bairros. Entretanto, a Prefeitura precisa seguir o protocolo indicado pela Vigilância Epidemiológica do município e o Ministério da Saúde. Pelo que consta da posição oficial da Secretaria de Saúde, os dados não podem ser divulgados, o que justifica a reserva das informações.

Antônio Gomide

O combate ao coronavírus se dá principalmente pelo monitoramento e transparência nas informações coletadas. Isto é fundamental para ajudar a população a fazer a sua parte, reduzir a circulação e interromper o contágio do vírus. Apresentamos requerimento na Assembleia Legislativa nesta semana para a aquisição de mais testes rápidos para as regionais de Goiás a fim de termos um cenário mais claro de quantos são os casos e onde estão. Portanto, é fundamental defendermos a transparência no repasse de informações neste momento. Também é importante ressaltar que, dentro da decisão do STF, cada prefeito terá autonomia para definir ações de combate ao coronavírus, incluindo o fornecimento de informações corretas de como será feita a divulgação dos resultados. Neste sentido, a Prefeitura tem uma responsabilidade ainda maior de coordenar este processo de transparência. Torna-se fundamental a realização de testes a fim de minimizar os efeitos da subnotificação. Reforçamos a importância do isolamento social como método para conter o contágio e a intervenção da Prefeitura em Políticas Sociais para que as pessoas com menos recursos possam se manter.

Coronel Adailton

Na minha visão é muito importante que o governo municipal adote um procedimento que vá de encontro às orientações da Oranização Municial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde e informar o máximo possível a população. Quanto mais informações tivermos, melhor para se combater a disseminação dessa doença. E só quem tem essas informações é o município. Conheço o atual secretário municipal de Saúde [Lucas Leite], ele é técnico. Se não está sendo transparente é porque está sendo orientado assim pelo Poder Executivo. Não se pode mascarar os dados. Anápolis está indo na contramão dos outros municípios de Goiás e do mundo. Defendo também o equilíbrio. É preciso o isolamento social, mas uma abertura gradual e segura para retomarmos a economia.

Quer comentar?

Comentários