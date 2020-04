Preso suspeito de ter matado estudante a facadas no Recanto do Sol

Elucidação do caso já está sendo trabalhada pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis

Foi autuado pelo crime de homicídio o jovem de 25 anos suspeito de ter invadido uma casa no Recanto do Sol, na região Nordeste de Anápolis, e esfaqueado o estudante universitário Wilson Aparecido de Souza Lobo, de 21 anos nesta quinta-feira (17).

A vítima chegou a ser levada pela família ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), mas ele não resistiu aos ferimentos.

Ao longo do dia, equipes do 28º BPM empreenderam esforços para localizar o suspeito. A detenção dele ocorreu no início da noite, no bairro São Lourenço.

O Portal 6 apurou que o jovem permaneceu em silêncio na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

A elucidação do caso já está sendo trabalhada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis.

