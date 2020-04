Universitários criam plataforma para ajudar os comerciantes de Anápolis durante a pandemia

View this post on Instagram

Os tempos são difíceis. Em Anápolis, as coisas não andam diferentes do resto do mundo, a quarentena é necessária para evitar o contágio e combater a pandemia. Porém, em momentos de crise como esse, quem mais sofre são os pequenos comerciantes locais que vêem seus negócios ameaçados com a falta de fluxo nos estabelecimentos. Se você é privilegiado e pode ficar em casa pra se cuidar, chegou a hora de fortalecer. Fortalecer o comércio do bairro, fortalecer o pequeno restaurante, fortalecer o confeiteiro que trabalha em casa. Enfim, fortalecer todo mundo que também precisa se cuidar, mas não pode fechar as portas porque depende disso pro seu sustento. Por aqui, você vai encontrar muitos locais em Anápolis que precisam da sua ajuda e que podem entregar aquilo que você necessita no conforto da sua casa. Acompanhe nosso perfil para saber quais estabelecimentos você pode ajudar e, se possível, dê uma força para o entregador 🙃. Juntos nós somos mais fortes.