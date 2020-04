Roberto anuncia que novo decreto priorizará a vida sem deixar de lado a economia

Município ganhou autonomia para aumentar ou flexibilizar as restrições impostas pelo decreto do Governo de Goiás

Priorizar a vida sem deixar de lado a economia. Estes são os eixos do decreto municipal que está sendo preparado pelo prefeito Roberto Naves (PP) e que deverá ser publicado no Diário Oficial até o final desta semana.

Pelas redes sociais, Roberto anunciou que passou toda esta segunda-feira (20) em videoconferência com autoridades e especialistas para definir os termos do documento.

“As medidas que tomaremos seguirão todas as instruções da Organização Mundial da Saúde [OMS] e demais órgãos competentes e em total conformidade com a atual condição e capacidade do nosso sistema municipal de saúde”, disse.

O decreto estadual, editado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) no domingo (19), deu autonomia para os municípios aumentarem as restrições ou flexibilizá-las, desde que assumam a responsabilidade sanitária pelas medidas.

Anápolis, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), conta, até o momento, com 34 casos confirmados do novo coronavírus e 331 suspeitos, que estão em investigação.

