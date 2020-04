Mega-Sena tem prêmio acumulado. Saiba como apostar online

Confira as informações sobre o concurso da maior loteria do Brasil que acontece nesta quarta-feira (22)

Acumulada há semanas, a Mega-Sena chega a essa quarta-feira (22) com um valor incrível: são R$ 24 milhões em jogo. E se esse prêmio por si só já parece bom demais, a gente tem uma dica para deixá-lo ainda melhor. Você pode apostar na Mega-Sena pela internet, sem qualquer gasto adicional, ou ainda participar de bolões online estipulados a partir de estatísticas, tudo para aumentar suas chances de ganhar.

Você encontra tudo isso e muito mais no Sorte Online. O portal sobre loterias mais tradicional do país reúne todas as informações sobre loterias, desde estatísticas e probabilidades até resultados dos jogos, permite apostar pela internet e ainda organiza bolões. Tudo para você garantir suas apostas sem sequer se preocupar em sair de casa.

A seguir, a gente fala um pouco mais sobre esse grande prêmio acumulado e as vantagens do Sorte Online:

R$ 24 milhões acumulados

Parece mentira, mas não é: a última vez que a Mega-Sena premiou alguém em sua faixa principal foi no dia 1º de abril. De lá para cá, teve muita gente acertando a Quina, mas a Sena ainda não teve vez. Quem sabe não é a sua chance?

Fazer o seu jogo é moleza: escolha de seis a 15 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. É importante lembrar que seis dezenas implicam no jogo simples, com apenas uma chance de vitória em mais de 50 milhões. Cada dezena adicional deixa o apostador mais perto do prêmio, mas também encarece a aposta.

Para levar o prêmio principal para casa, é preciso acertar a Sena, ou seja, as seis dezenas sorteadas. Mas os acertadores da Quina de da Quadra não ficam para trás: as faixas secundárias também têm suas premiações.

Aposte na Mega-Sena pela internet

No ar há mais de 15 anos, o Sorte Online é o destino certo na internet para quem quer fazer sua aposta sem se preocupar em sair de casa. Em tempos de isolamento social, o que era comodidade passa a ser recomendação.

Para apostar na Mega-Sena pela internet, basta acessar o Sorte Online, fazer o seu cadastro e marcar o seu jogo. Você também tem a opção de participar dos bolões online da Mega-Sena: disponíveis em todos os sorteios, eles permitem que você se una a outros apostadores Brasil afora, dividindo os custos de apostas que pesariam no bolso se feitas por uma única pessoa.

A Mega-Sena é sorteada toda quarta-feira e sábado. Mas não espere o próximo: talvez esse prêmio acumulado imperdível encontre um dono hoje. Garanta a sua aposta na Mega-Sena pela internet hoje mesmo!

