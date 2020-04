UEG quer ajuda para produzir mais álcool gel para doação em Anápolis

Instituição já produziu 300 litros do produto que beneficiará pessoas portadoras de câncer e hanseníase

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está produzindo álcool gel 70° nos laboratórios da instituição em Anápolis.

Obtido a partir de parcerias, o produto será doado a entidades sem fins lucrativos que auxiliam pessoas portadoras de câncer e hanseníase na cidade.

A ação acontece detro da campanha Seja UEG – Seja Solidário e é coordenada pelo servidor administrativo Valdomiro Antônio da Silva.

Já o processo de fabricação é realizado pelo técnico José Fernando Batista, do laboratório de Química do câmpus, e conta com a participação direta de docentes, discentes e servidores mais ativamente os ligados aos laboratórios de Química e Farmácia do Câmpus CET.

Até o momento foram confeccionados 300 litros de álcool gel 70° e outros 300 ainda serão produzidos a partir de insumos fornecidos pela empresa Jalles Machado S.A.

Segundo a UEG, outras empresas que quiserem fornecer insumos para a fabricação e doação podem entrar em contato com a direção do Câmpus Central através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 62 98325-0423.

