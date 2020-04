Vacinação contra gripe retoma nesta quinta-feira (30) em Anápolis; veja quem pode se imunizar

Ação será realizada por sistema drive thru e ocorrerá em cinco pontos de Anápolis

Será realizada na próxima quinta-feira (30), das 08h às 16h, a próxima etapa da vacinação contra a gripe em Anápolis, através do processo drive thru (sem a necessidade de sair do carro).

Ao todo, cinco locais foram disponibilizados para a realização da ação. A Rodoviária, UniEvangélica, Unidade de Saúde Dr. Ilion Fleury (Osego), Unidade de Saúde do Filostro Machado e o Feirão do IAPC foram as localidades escolhidas.

Cada um dos grupos contemplados terá que levar uma documentação específica para serem atendidos nos locais de vacinação.

Caminhoneiros e motoristas (de aplicativo não incluídos): levar documento de identificação profissional (documento pessoal juntamente com crachá, contracheque, carteira de trabalho que comprove vínculo ou carteira de habilitação C, D ou E);

Pessoas com doenças crônicas: apresentar relatórios, laudos médicos ou exames que comprovem a doença;

Portuários: documentos pessoais juntamente com comprovação de vínculo (crachá, contracheque ou carteira de trabalho);

Idosos: documento pessoal com foto;

Gestantes: grávidas de qualquer idade gestacional poderão ser vacinadas;

Profissionais da saúde: contracheque ou identidade profissional.

Quer comentar?

Comentários