Novo decreto de Roberto prorrogará suspensão das aulas por mais 30 dias em Anápolis

A edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial do Município (DOM) deve trazer, por decreto do prefeito Roberto Naves (PP), a prorrogação da suspensão das aulas em Anápolis.

Com efeito imediato, a medida terá validade de 30 dias e deve contemplar as redes públicas e privadas de ensino em todos os níveis.

Nas últimas horas foi grande o burburinho no WhatsApp e redes sociais sobre a possibilidade do retorno imediato às aulas, mas essa intenção é negada pela Prefeitura de Anápolis.

O Portal 6 apurou que uma comissão comandada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) estuda meios para não comprometer o ano letivo das escolas e creches, mas qualquer orientação só terá validade após essa nova prorrogação.

“Quando o Roberto disse na live que estava estudando a possibilidade da volta, e que ainda nesta semana soltaria um decreto, o pessoal interpretou que ele estava dizendo que ia voltar e não foi isso”, explicou um auxiliar direto do prefeito.

A educação foi a única área não contemplada no decreto municipal conhecido na última segunda-feira (27). Durante o anúncio do documento, em que foi informado que Anápolis adotaria a matriz de risco recomendada pelo Ministério da Saúde, Roberto justificou que a complexidade do tema demandaria mais tempo para definir as regras específicas para este fim.

