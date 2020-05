Entre as mais potentes do mundo, aeronaves da Ala 2 levam materiais de saúde para Manaus

Capital amazonense é uma das cidades brasileiras mais castigadas pela pandemia do novo coronavírus

Dois aviões da Ala 2 (antiga Base Aérea de Anápolis) desembarcaram na tarde deste sábado (02) até a Ala 8, em Manaus, com uma grande quantidade de equipamentos de proteção individual e outros materiais de saúde para serem distribuídos para a rede hospitalar do Amazonas, apurou o Portal 6.

As aeronaves, modelo Embraer KC-390 Millennium, transportaram cerca de 452 mil equipamentos de proteção individual (EPI’s), sendo 300 mil unidades de máscaras cirúrgicas, 17 mil unidades de máscaras N95, 130 mil unidades de luvas, 4.080 óculos e 1.300 aventais; além de 1.080 litros de álcool em gel doados pela Fundação Itaú para Educação e Cultura.

A ação foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM), do Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério Saúde, sendo executada pelo Comando Aeroespacial (COMAE), da Força Aérea Brasileira (FAB). A capital amazonense é uma das cidades brasileiras mais castigadas pela pandemia do novo coronavírus.

O KC-90 Millennium é considerado a maior aeronave já construída no Brasil e uma das mais potentes do mundo. A segunda unidade da Ala 2 foi entregue em dezembro do ano passado em uma solenidade que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Foi fabricado pela Embraer e dispõe de tecnologia de ponta para atuar em diferentes missões, como transporte de cargas e tropas, lançamento de paraquedistas, reabastecimento em voo, apoio a missões humanitárias, combate a incêndios, busca e salvamento e evacuação aeromédica.

Com velocidade de até 870 km/h, suporta até 23 toneladas e pode voar até 2.730 km de distância. Caso a carga seja menor, tem alcance de 4.914 km. O avião também consegue levar até 80 soldados equipados ou 64 paraquedistas, 74 macas e equipe médica, além de ter espaço para acomodar grandes equipamentos, blindados, peças de artilharia, armamentos e até outras aeronaves.

Quer comentar?

Comentários