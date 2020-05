Covid-19: número de casos suspeitos sem testes continua avançando em Anápolis

De 903 pessoas, apenas 73 foram submetidas a exames para o dianóstico laboratorial da doença

A quantidade de pacientes com suspeita de Covid-19 não para de aumentar em Anápolis. Neste domingo (10), segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a cidade passou a contabilizar 903 casos.

Destes, apenas 73 foram submetidos a exames para o dianóstico laboratorial da doença.

Aos demais, a pasta recomendou o isolamento domiciliar com os contatos diretos.

A falta de testagem repercute diretamente na pouca oscilação de casos confirmados. Nas últimas 24h, apenas mais um paciente foi incluído nessa estatística, fazendo com que a cidade chegue a 71 confirmados em 55 dias.

Desde então, a Semusa descartou outros 434 casos por critérios laboratoriais.

Óbitos

A segunda vítima fatal de Anápolis também foi confirmada pela Semusa. Era um homem de 59 anos, que faleceu no sábado (09) com quadro de insuficiência renal aguda e pressão arterial instável, no HCamp de Goiânia.

Antes de ser encaminhado à capital, ele passou pela UPA da Vila Esperança no dia 24 de março e chegou a ser internado na unidade Norma Pizzari Gonçalves (antigo Colégio do Carmo), no Jundiaí, e no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O primeiro óbito contabilizado na cidade foi o de Maria Rodrigues Periquito, de 75 anos, que faleceu no último 25 de abril, após ser tranferida para Goiânia.

