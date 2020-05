Criado laboratório que poderá analisar a segurança dos remédios fabricados em Anápolis

Município tem o o segundo maior polo farmoquímico da América Latina

Na próxima segunda-feira (25), em que é celebrado o Dia da Indústria, a faculdade Senai Roberto Mange inaugurará um Laboratório de Poliformismo Molecular em Anápolis.

A cerimônia acontecerá às 14h30, no próprio Senai, que fica no bairro Jundiaí, região Central da cidade. A solenidade contará com a presença de diversos representantes de conselhos e sindicatos do setor farmacêutico.

Reivindicada pelo Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás (Sindifargo), a construção do espaço tem objetivo de atender indústrias do município, que tem o o segundo maior polo farmoquímico da América Latina.

No laboratório serão realizadas análises de estruturas moleculares e uso do difratômetro – equipamento essencial para assegurar a eficácia e segurança dos medicamentos produzidos.

Análise de difração dos raio-x e transferência de tecnologia no controle estrutural também são serviços que serão feitos no local.

