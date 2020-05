Chegada do frio em Anápolis exige cuidados maiores para evitar a Covid-19

Médica pneumologista pontua que apesar da doença ter se espalhado durante o verão no Brasil, a mudança no tempo favorece a disseminação do vírus

Com a aproximação do inverno, uma dúvida paira em muitas pessoas de Anápolis e Goiás: as baixas temperaturas favorecem a propagação da Covid-19?

Médica pneumologista, Fernanda Miranda de Oliveira deu entrevista à RBC nesta terça-feira (26) e explicou que apesar de o novo coronavírus ter se espalhado pelo Brasil no verão, há um sim temor entre os pesquisadores de que ele possa repetir o comportamento de viroses gripais no inverno.

“No inverno, as pessoas ficam em ambientes fechados por mais tempo, a baixa umidade relativa do ar deixa partículas mais suspensas, o nariz das pessoas fica mais ressecado, há mais doenças respiratórias, enfim, é racional pensar que a propagação pode ser facilitada”, afirmou.

Mas a médica pneumologista lembra uma atenuante, derivada dos próprios cuidados de combate à Covid-19.

“Todos os anos, o que se observa é que os sintomas respiratórios das gripes levam ao aumento de 30% na procura das pessoas pelos serviços de emergência dos hospitais nessa época. Mas neste ano talvez isso se comporte diferente, porque as pessoas estão procurando mais pela vacina da gripe e estão se protegendo mais por causa do corona e essa proteção serve para todos os vírus”, disse.

Fernanda Miranda de Oliveira também pontua que as pessoas devem reforçar os cuidados pessoais de saúde no inverno. “São medidas simples como manter o ambiente arejado, hidratar as narinas com soro quando a umidade do ar cair muito e cuidar da alimentação”, destacou. O uso da máscara continua sendo essencial.

