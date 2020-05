Congestinamento e trânsito lento no trevo da Havan não foi por causa de acidente

PRF foi acionada e precisou pensar em uma solução improvisada para resolver o problema

Em Anápolis, o comecinho da tarde desta quinta-feira (28) foi de confusão e congestionamento no trevo da Havan.

Isso porque um caminhão enfrentou problemas mecânicos no meio do local e interrompeu totalmente a passagem para a alça de acesso à BR 060, no sentido Goiânia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e precisou pensar em uma solução improvisada para liberar o trânsito: permitir a passagem dos veículos pelo canteiro central do trevo, driblando o caminhão.

O veículo já foi removido e o trânsito no local liberado.

