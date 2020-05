Com carro quebrado, mulher de Anápolis aceitou ajuda e foi alvo de crime

PM precisou ser acionada e iniciou de imediato um patrulhamento para encontrar o autor

Uma mulher de 37 anos precisou acionar uma viatura da Polícia Militar nesta sexta-feira (29), após ter o celular furtado no Centro de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que ela estava com o carro quebrado e um homem, de 31 anos, supostamente comovido com a situação, se ofereceu para ajudá-la no conserto.

Em um momento de distração da vítima, ele se aproveitou para pegar o aparelho.

Através das características repassadas pela mulher, os policiais iniciaram um patrulhamento e encontraram o suspeito embaixo de uma ponte, ainda com o celular dela em mãos.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil e autuado por furto. Como não pagou a fiança, teve de ser levado para o Centro de Inserção Social de Anápolis.

