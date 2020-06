Em Anápolis, travesti foi para cadeia após furtar picanha e não conseguir pagar R$ 5 mil de fiança

Como não tinha tanto dinheiro, ela não conseguiu ser liberada para responder o processo em liberdade

Uma travesti de 29 anos foi levada na manhã desta quarta-feira (10) para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, por uma situação um tanto quanto peculiar.

É que a moça, no dia anterior, foi pega furtando quatro peças de picanha do Supermercado Rio Vermelho, do bairro Maracanã, na região Central da cidade.

Com a confusão, a Polícia Militar foi acionada pelos seguranças e o caso foi parar na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Lá, a delegada plantonista arbitrou uma fiança de R$ 5 mil para que a jovem pudesse responder o processo em liberdade.

Como não tinha tanto dinheiro, ela, que já tinha antecedentes pelo mesmo crime, não conseguiu ser liberada.

Quer comentar?

Comentários