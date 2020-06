Policiais do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) cumpriram nesta terça-feira (16) um mandado de prisão temporária contra um jovem suspeito de matar o cunhado, no Adriana Parque, região Norte de Anápolis, no último dia 12 de maio.

A corporação apurou que a vítima, identificada como Marcus Vinicius Pereira dos Santos, de 34 anos, teria mandado bater no autor, de 26 anos, porque a irmã diversas vezes estava sendo agredida pelo companheiro.

Ao descobrir o plano, o rapaz teria decidido se vingar e efetuado seis disparos de arma de fogo contra Marcus, que não resistiu.

Durante a prisão do autor, que não teve a identidade divulgada, os policias também apreenderam um celular com informações que auxiliarão na conclusão do inquérito.

Ele negou o crime ao ser interrogado, mas poderá responder por homicídio qualificado e já está hospedado no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.